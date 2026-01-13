Реклама

20:57, 13 января 2026

Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики

Всемирный банк: Российская экономика вырастет на 0,8 процента в 2026 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Аналитики Всемирного банка (World bank, WB) понизили свой прогноз роста российской экономики в ближайшие несколько лет. Об этом сообщается в январском докладе, опубликованном на сайте финансовой организации.

Предыдущие оценки были представлены в июне 2025-го. Тогда эксперты прогнозировали, что российская экономика вырастет в 2026-м на 1,2 процента, как и в 2027 году. Теперь же аналитики ожидают увеличения лишь на 0,8 и 1 процент соответственно. Таким образом, прогнозы касательно перспектив российской экономики на ближайшие несколько лет были понижены на 0,4 и 0,2 процентного пункта.

Грядущее замедление динамики, пояснили во Всемирном банке, будет вызвано двумя ключевыми факторами — отложенным эффектом жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и высокой инфляцией. Кроме того, на ситуацию будет оказывать давление затяжное падение цен на нефть, включая российский экспортный сорт Urals. Все это вкупе с усиливающимся давлением западных санкций и укреплением рубля будет еще больше ограничивать доходы федерального бюджета, предупреждают аналитики.

Вышеуказанные факторы фактически уже вплотную приблизили российскую экономику к полноценной стагнации. По итогам января-ноября 2025 года прирост ВВП, по оценке Минэка, составил процент, а отдельно за последний месяц осени — только 0,1 процента.

Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) еще в середине лета указывали на отсутствие новых драйверов для разгона экономики России. Все это в обозримом будущем приведет к неизбежной рецессии. Даже снижение ключевой ставки не сможет выправить ситуацию, подчеркивали эксперты. «Модель, основанная на сочетании роста зарплаты, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения, больше не работает», — пришли к выводу аналитики.

