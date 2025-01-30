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14:49, 30 января 2025Экономика

Новак озвучил темпы роста российского ВВП в 2024 году

Новак: В 2024 году рост российского ВВП составил около четырех процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В 2024 году рост российского ВВП составил, по предварительным данным, около четырех процентов. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Его процитировало РИА Новости.

Он подчеркнул, что экономика РФ закончила прошлый год положительной динамикой по ключевым показателям.

«В последние годы российская экономика демонстрирует способность успешно развиваться, несмотря на внешние шоки», — констатировал Новак. Главным драйвером роста, по его словам, оказались промышленность и инвестиции.

Ранее Министерство экономического развития сообщало, что с января по ноябрь минувшего года темпы роста российской экономики составили четыре процента в сравнении с тем же периодом 2023-го.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что достигнутая в России динамика превысила среднемировые темпы.

Новак спрогнозировал, что в 2025 году темпы роста российской экономики резко замедлятся и составят порядка 2-2,5 процента.

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