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20:11, 26 декабря 2024Экономика

Путин оценил рост российской экономики

Путин: темпы роста российской экономики составили почти 4 процента в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

По итогам 2024 года российская экономика выросла почти на четыре процента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Путин отметил, что достигнутая в России динамика оказалась выше среднемировых темпов. Например, в еврозоне темпы роста экономики за отчетный период составили процент, добавил Путин. В России же показатель, по его словам, ожидается на уровне 3,9 процента. «Скорее всего, будет под четыре процента», — заявил президент.

В то же время темпы роста экономики Белоруссии в 2024 году оказались заметно выше, подчеркнул он. В соседней стране динамика составит 5,4-5,5 процента. Темпы экономического роста в России и Белоруссии Путин назвал хорошими.

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Тем не менее ряд российских аналитиков и чиновников прогнозируют, что в следующем году динамика национальной экономики резко замедлится. Так, согласно оценке вице-премьера РФ Александра Новака, темпы роста ВВП России в 2025-м при пессимистичном раскладе могут сократиться вдвое и составить 2 процента. Оптимистичный сценарий, отметил он, предполагает динамику на уровне 2,5 процента.

В свою очередь, в компании «БКС Мир инвестиций» допускают расклад, при котором темпы роста ВВП РФ окажутся околонулевыми. Замедлению динамики, по мнению экспертов, будут способствовать ряд факторов, включая дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке, а также сохраняющийся острый кадровый голод, который затронул практически все ключевые отрасли. На ситуацию также продолжит оказывать воздействие жесткая денежно-кредитная политика Центробанка.

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