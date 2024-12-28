Темпы роста российской экономики оценили

Минэк: темпы роста российской экономики в январе-ноябре составили 4 процента

По итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года темпы роста российской экономики составили четыре процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства экономического развития (Минэк) РФ.

В ведомстве также отметили ускорение темпов роста ВВП России в ноябре. По итогам последнего месяца осени национальная экономика выросла на 3,6 процента год к году против 3,2 процента в октябре, пояснили в Минэке.

Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал рост национальной экономики по итогам 2024 года на уровне почти четырех процентов. Согласно его ожиданиям, ВВП РФ увеличится за 12 месяцев на 3,9 процента.

Темпы роста российской экономики по итогам года, добавил Путин, окажутся выше среднемирового значения. Например, ВВП еврозоны, как уточнил он, за отчетный период составит 1 процент. В то же время темпы роста российской экономики к концу декабря окажутся ниже, чем в Белоруссии. Темпы увеличения ВВП соседней страны Путин оценил в 5,4-5,5 процента. По его словам, экономическая динамика как в России, так и в Белоруссии является «хорошей».