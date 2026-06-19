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13:51, 19 июня 2026Экономика

Банк России объяснил перспективу более высокой траектории ключевой ставки

ЦБ: Возможность более высокой траектории ключевой ставки связана с бюджетной политикой
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В России может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии Центробанка (ЦБ) РФ. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, посвященном снижению показателя с 14,5 до 14,25 процента годовых.

Указанную перспективу в ЦБ объяснили тем, что «бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее».

«Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4–5 процентов в пересчете на год», — также указали в ЦБ.

Очередное снижение ставки оказалось более скромным, чем ожидало абсолютное большинство экспертов, в основном прогнозировавших, что показатель опустится до 14 процентов.

При этом Центробанк вновь пообещал оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, хотя некоторые аналитики предполагали, что эту формулировку могут исключить из заявления в рамках ужесточения сигнала.

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