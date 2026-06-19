Власти подмосковного округа сообщили о сбитых беспилотниках ВСУ

Глава Истры Витушева сообщила о двух сбитых беспилотниках ВСУ

В подмосковной Истре средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об отражении атаки сообщила глава муниципального округа Татьяна Витушева в Telegram.

Она также предупредила, что работа ПВО продолжается, и призвала сохранять бдительность, а также соблюдать меры безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о смерти восьмилетней девочки при пожаре, начавшемся из-за атаки беспилотников в Раменском 18 июня. Всего в регионе пострадали 17 человек. Среди госпитализированных есть дети. Повреждены 18 многоквартирных домов в Котельниках, Люберцах, Раменском, Жуковском и Балашихе.

19 июня ВСУ продолжили атаку на Московский регион. По последним данным мэра Москвы Сергея Собянина, сбито уже не менее 37 беспилотников.