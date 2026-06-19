Губернатор рассказал о разрушениях под Москвой после атаки ВСУ

Воробьев: В Подмосковье в результате атаки ВСУ повреждены 18 многоквартирных домов

В Подмосковье в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 18 июня повреждены 18 многоквартирных домов. О разрушениях рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

По его словам, 13 домов повреждены в Котельниках, 2 — в Люберцах, по 1 — в Раменском, Жуковском и Балашихе. Подробности о нанесенном ущербе чиновник не раскрыл. «Сейчас наша задача — помочь всем, кого затронула эта атака, и как можно быстрее устранить ее последствия», — написал он.

Воробьев также сообщил о смерти восьмилетней девочки при пожаре, начавшемся из-за атаки беспилотников в Раменском.

Согласно данным, опубликованным губернатором днем ранее, всего в результате налета со стороны Украины на территории региона пострадали 17 человек. Среди госпитализированных есть дети.

18 июня ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву. Согласно информации, опубликованной мэром столицы Сергеем Собяниным, за утро средства противовоздушной обороны сбили более 190 беспилотников. В результате попадания дрона загорелся Московский нефтеперерабатывающий завод.