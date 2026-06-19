Нацисты из российского города попали на видео

Задержание банды нацистов из Петербурга попало на видео

Задержание банды нацистов из Санкт-Петербурга попало на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На записи видно, как силовики приходят в дома к злоумышленникам. Кто-то из них живет в частном доме, другие проживают в квартирах. Полиция кладет всех подозреваемых на пол, надевает на них наручники, после чего досматривает жилище. Все мужчины заявляют, что не понимают причины задержания. Их доставили в отдел.

По данным следствия, в группировку входили семь молодых людей в возрасте от 17 до 28 лет. Их цель — нападение на идеологических противников из числа представителей местных левых движений. Себя задержанные относили к ультраправому движению и следовали нацистской идеологии.