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Силовые структуры
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15:00, 19 июня 2026Силовые структуры

Нацисты из российского города попали на видео

Задержание банды нацистов из Петербурга попало на видео
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание банды нацистов из Санкт-Петербурга попало на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На записи видно, как силовики приходят в дома к злоумышленникам. Кто-то из них живет в частном доме, другие проживают в квартирах. Полиция кладет всех подозреваемых на пол, надевает на них наручники, после чего досматривает жилище. Все мужчины заявляют, что не понимают причины задержания. Их доставили в отдел.

По данным следствия, в группировку входили семь молодых людей в возрасте от 17 до 28 лет. Их цель — нападение на идеологических противников из числа представителей местных левых движений. Себя задержанные относили к ультраправому движению и следовали нацистской идеологии.

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