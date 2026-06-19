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Силовые структуры
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12:35, 19 июня 2026Силовые структуры

Молодые россияне создали названную в честь формирования Абвера банду

В Петербурге задержали банду нацистов, нападавшую на представителей левых движений
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали группу молодых россиян, обвиняемых в создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным следствия, в группировку входили семь молодых людей в возрасте от 17 до 28 лет. Их цель — нападение на идеологических противников из числа представителей местных «левых» движений. Себя задержанные относили к ультраправому движению и следовали нацистской идеологии. Свою группировку они назвали «русская национальная армия» (РНА), взяв за основу название военизированного формирования Русская национальная народная армия (РННА), подчинявшегося в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) абверу, военной разведке Третьего рейха.

Следствие установило, что юные нацисты совершили как минимум три нападения с апреля по октябрь 2025 года. Они избивали своих противников и выбивали из них признания в приверженности альтернативным взглядам. Банду подозревают в хранении оружия и компонентов взрывных устройств. На земельном участке членов группировки проводятся обыски.

Ранее суд назначил пять суток ареста для 18-летнего студента, который заказал пиццу от имени Адольфа Гитлера в Нижнем Тагиле.

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