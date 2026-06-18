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Силовые структуры
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11:48, 18 июня 2026Силовые структуры

Суд решил судьбу заказавшего пиццу от имени Адольфа Гитлера россиянина

Суд на Урале арестовал на 5 суток студента, купившего пиццу под именем Гитлера
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд назначил пять суток ареста для 18-летнего студента, который заказал пиццу от имени Адольфа Гитлера в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На суде выяснилось, что до этого юноша выложил фотографию в открытом чате с нацистской символикой, нарисованной на парте. Он признал свою вину и раскаялся.

Студент заказал пиццу на имя Адольфа Гитлера в торговом центре «Депо». Сотрудники уголовного розыска и центра по противодействию экстремизму быстро вычислили заказчика — им оказался молодой человек по имени Тимофей, который учится в строительном колледже на электрика. Его задержали прямо в учебном заведении.

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