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15:04, 19 июня 2026Экономика

Набиуллина вернулась

Глава ЦБ Набиуллина приняла участие в пресс-конференции регулятора
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина приняла участие в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение о снижении ключевой ставки до 14,25 процента. Трансляция мероприятия ведется на сайте регулятора.

В начале июня глава ЦБ пропустила сразу две мероприятия, на которых предполагалось ее участие — это Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и конференция Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). По официальным данным, она находилась на больничном.

Свое выступление Набиуллина начала с описания причин менее существенного (0,25 процентных пункта), чем ожидалось, снижения ключевой ставки. В первые минуты она несколько раз покашливала.

Глава ЦБ объяснила, что рост денежной массы с учетом изменения бюджетной политики уже проходит по верхней границе прогноза и даже превышает ее, что является значимым проинфляционным фактором. Такая ситуация означает, что регулятору придется в перспективе ближайших месяцев проводить более жесткую денежно-кредитную политику.

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