Предсказана величина ключевой ставки к концу 2026 года

Финансист Фурзикова: К концу 2026 года ключевая ставка будет 11-12 процентов

Банк России оказался не готов к резкому снижению ключевой ставки и предпочел действовать осторожно, приняв во внимание такие проинфляционные риски, как дефицит кадров и бюджетная неопределенность. Об этом «Ленте.ру» заявила финансовый директор компании «Альфа-Деньги» Екатерина Фурзикова.

По ее словам, наибольшее значение для регулятора будут иметь темпы замедления годовой инфляции — это условие для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Кроме того, ЦБ внимательно следит за геополитической ситуацией и курсом рубля. Любое ослабление национальной валюты может заставить его действовать осторожнее в части планов по снижению ставки.

Что касается снижения ставки до 14,25 процента, то, как полагает Фурзикова, это постепенно оживит спрос на кредиты. После июньского решения уже имел место рост выдач, однако банки сохраняют жесткие требования к заемщикам.

«Депозиты останутся привлекательными в реальном выражении, поскольку ставка будет выше инфляции», — уточнила эксперт.

Она считает, что к концу 2026 года ключевая ставка будет в диапазоне 11-12 процентов годовых.

«Ускорить ее снижение могут признаки рецессии в экономике, устойчивое закрепление инфляции вблизи четырех процентов и укрепление рубля. Замедлить или остановить снижение способны усиление геополитической напряженности, рост бюджетных расходов к концу года, а также ослабление рубля из-за цен на энергоносители», — подытожила Фурзикова.

Ранее руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев назвал негативным сюрпризом для рынка решение регулятора снизить ключевую ставку до 14,25 процента.