Решение ЦБ по ключевой ставке назвали сюрпризом для рынка

УК «Альфа Капитал»: Решение ЦБ по ключевой ставке стало негативным сюрпризом для рынка

Решение совета директоров Центробанка (ЦБ) снизить ключевую ставку до 14,25 процента годовых стало негативным сюрпризом для рынка. Так в комментарии «Ленте.ру» назвал решение регулятора руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа Капитал» Александр Джиоев.

На заседании 19 июня Банк России смягчил денежно-кредитную политику (ДКП) на 25 базисных пунктов, хотя рынок ожидал более решительных мер. По мнению аналитика, в условиях текущей динамики инфляции, падения инвестиций и снижения финансовых показателей компаний не снизить ставку было нельзя. При этом текущая бюджетная политика ограничивает ЦБ от быстрого снижения.

«Судя по недавнему интервью зампредседателя ЦБ Алексея Заботкина, регулятор ждал снижения фискального стимула, однако "дезинфляционный вклад бюджета, который предполагался в законе о бюджете, принятом осенью, пока не материализовался". При этом ожидать улучшения ситуации не приходится: Минфин сообщил, что намерен выйти на структурно сбалансированный бюджет в течение трех лет. Это подразумевает поддержание расходов на повышенном уровне в ближайшие годы», — пояснил Джиоев.

Также на ситуацию влияет обстановка на рынке труда. Официальный уровень безработицы все еще находится на минимальном уровне. Сложившаяся ситуация по-прежнему вынуждает работодателей конкурировать за кадры через повышение заработных плат, пускай и не такое сильное, как в прошлом и позапрошлом году.

«Принятое решение не означает, что ставка зафиксируется на текущем уровне. Скорее всего, ЦБ в дальнейшем также будет постепенно снижать ключевую ставку, просто более "мелкими" шагами. На конец года мы по-прежнему ожидаем КС на уровне 13 процентов», — добавил Джиоев.