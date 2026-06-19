Число сбитых на подлете к Москве БПЛА резко возросло

Мэр Собянин заявил, что число сбитых на подлете к Москве БПЛА возросло до 35

До 35 выросло число сбитых на подлете к Москве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такие данные следуют из поста мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале.

Градоначальник заверил, что на местах падений обломков дронов начали работать экстренные службы.

До этого стало известно о десяти уничтоженных беспилотниках, летевших в сторону Москвы.

Сведений о районах падения обломков и возможных последствиях в своих соцсетях Собянин не привел.

18 июня Москва подверглась массированному налету дронов, над городом ликвидировали более 190 устройств. В результате попадания одного из беспилотников загорелся Московский нефтеперерабатывающий завод.