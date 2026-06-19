Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:58, 19 июня 2026Экономика

Москвичам рассказали о необычном грибе

Москвичей призвали не собирать краснокнижный гриб ежовик коралловидный
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Mars 2002 / Wikimedia

В Подмосковье появился краснокнижный гриб — ежовик коралловидный. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

Редкий гриб появился в сезон «тихой охоты» вместе с традиционными сморчками, строчками, трутовиками и маслятами. Первые плодовые тела краснокнижного гриба заметили в Богородском округе. «Этот гриб выглядит как инопланетное чудо: белое, ветвистое, похожее на коралл или цветную капусту», — сообщили специалисты, напомнив, что срывать гриб нельзя.

Материалы по теме:
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья. От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья.От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
1 марта 2026
Россияне скупают на маркетплейсах невероятные растения. Как они поверили в леопардовые розы, черную клубнику и малиновые деревья?
Россияне скупают на маркетплейсах невероятные растения.Как они поверили в леопардовые розы, черную клубнику и малиновые деревья?
28 марта 2026

Ежовик в Подмосковье впервые стали находить в начале ХХ века, и этот вид долго считался редким, поскольку встречается обычно небольшими группами по три-пять плодовых тел. Однако в последние десятилетия его наблюдают все чаще в новых местах обитания, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий. Это дало повод изменить его охранный статус на «вид, восстанавливающийся в численности», и, если находки будут частыми, ежовик можно будет перенести из основного списка Красной книги Московской области в мониторинговый.

Однако в настоящее время ежовик коралловидный по-прежнему находится под особой охраной и сбор его чреват административным штрафом.

Ранее стало известно, что Коми станет грибной столицей России в 2026 году. Именно в этом регионе прогнозируется наибольшее биологическое разнообразие грибов в текущем сезоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слова Рубио об Украине удивили Лаврова

    Стране БРИКС предсказали снятие карательных санкций США

    Набиуллина высказалась о дальнейшем снижении ключевой ставки

    В России порассуждали о сроках нанесения «отрезвляющих ударов» по Европе

    Россиянка на сапборде спасла тонувшую в реке овцу и попала на видео

    В российской «Гербере» нашли компьютер «для хлеба»

    Россиянка неожиданно нашла «волчье молоко» и ужаснулась

    Названа причина гибели батискафа с миллиардерами. Как алчность и жажда славы погубили его пассажиров

    На россиянина завели дело из-за разбившегося в ДТП сына

    Шаляпин ответил на заявление Семенович о минимальном заработке мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok