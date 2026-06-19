Москвичам рассказали о необычном грибе

Москвичей призвали не собирать краснокнижный гриб ежовик коралловидный

В Подмосковье появился краснокнижный гриб — ежовик коралловидный. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

Редкий гриб появился в сезон «тихой охоты» вместе с традиционными сморчками, строчками, трутовиками и маслятами. Первые плодовые тела краснокнижного гриба заметили в Богородском округе. «Этот гриб выглядит как инопланетное чудо: белое, ветвистое, похожее на коралл или цветную капусту», — сообщили специалисты, напомнив, что срывать гриб нельзя.

Ежовик в Подмосковье впервые стали находить в начале ХХ века, и этот вид долго считался редким, поскольку встречается обычно небольшими группами по три-пять плодовых тел. Однако в последние десятилетия его наблюдают все чаще в новых местах обитания, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий. Это дало повод изменить его охранный статус на «вид, восстанавливающийся в численности», и, если находки будут частыми, ежовик можно будет перенести из основного списка Красной книги Московской области в мониторинговый.

Однако в настоящее время ежовик коралловидный по-прежнему находится под особой охраной и сбор его чреват административным штрафом.

Ранее стало известно, что Коми станет грибной столицей России в 2026 году. Именно в этом регионе прогнозируется наибольшее биологическое разнообразие грибов в текущем сезоне.