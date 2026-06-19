Стала известна грибная столица России в 2026 году

Коми станет грибной столицей России в этом году

Коми станет грибной столицей России в 2026 году. 6 сентября в регионе пройдет масштабный семейный фестиваль дикоросов севера под названием «Гриб», сообщает издание «Комиинформ».

Министр туризма Коми Мария Бадмацыренова рассказала, что, согласно последним исследованиям, именно этому региону прогнозируется наибольшее биологическое разнообразие грибов в этом сезоне.

«Это не народные домыслы, это научно доказанный факт. Мы считаем, что Коми — грибная столица России. И мы не только приглашаем собирать грибы, мы поможем их приготовить, чтобы увезти домой готовый продукт», — заметила она.

На брифинге Бадмацыренова отметила, что Коми продолжает работу по продвижению собственного туристического потенциала. В будущем, по ее словам, это позволит привлечь к региону больше внимания.

Ранее россиянам назвали первые июньские грибы. Среди них оказались лисички, опята и подосиновики.