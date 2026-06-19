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15:04, 19 июня 2026Наука и техника

Развеян миф о популярном способе защиты от болезни Альцгеймера

eBioMedicine: Добавки с рыбьим жиром не замедляют возрастное ухудшение памяти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Добавки с рыбьим жиром долгое время считались одним из возможных способов сохранить здоровье мозга. Однако новое исследование, опубликованное в журнале eBioMedicine, показало, что высокие дозы омега-3 не смогли замедлить возрастное ухудшение памяти и когнитивных функций у людей с повышенным риском болезни Альцгеймера.

В исследовании приняли участие 365 человек в возрасте от 55 до 80 лет, которые редко ели рыбу. В течение двух лет одна группа ежедневно получала 2000 мг докозагексаеновой кислоты (DHA), а другая — плацебо. Анализы подтвердили, что омега-3 действительно проникала в мозг: уровень DHA в спинномозговой жидкости вырос в среднем на 17 процентов.

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Однако участники, принимавшие добавки, не показали лучших результатов в тестах памяти и мышления по сравнению с группой плацебо. Кроме того, МРТ не выявила замедления уменьшения объема гиппокампа — области мозга, которая играет важную роль в памяти и часто страдает при болезни Альцгеймера.

Авторы работы считают, что проблема может заключаться не в самой омега-3, а в том, как организм использует эти вещества. По мнению ученых, полезнее может быть не прием отдельных добавок, а соблюдение средиземноморской диеты, богатой рыбой, овощами и другими источниками полезных жиров.

Ранее ученые выяснили, что факторы риска болезни Альцгеймера можно заранее выявить по фотографии сетчатки глаза.

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