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18:21, 17 июня 2026Наука и техника

Найден способ заранее определить риск развития болезни Альцгеймера

JAD: Факторы риска болезни Альцгеймера можно заранее выявить по фотографии сетчатки глаза
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Обычная фотография сетчатки глаза может помочь выявить факторы риска болезни Альцгеймера задолго до появления первых симптомов. К такому выводу пришли ученые из Университета Флориды. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alzheimer’s Disease (JAD).

Исследователи использовали искусственный интеллект для анализа снимков сетчатки более чем 40 тысяч человек. Алгоритм смог выявлять признаки, связанные с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, включая высокое артериальное давление, курение, употребление алкоголя и нарушения сна. Особое значение имели изменения в сосудах сетчатки и области зрительного нерва.

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По словам ученых, болезнь Альцгеймера развивается на протяжении многих лет, однако большинство современных методов позволяют обнаружить ее только на поздних стадиях. Сетчатка связана с нервной системой и может отражать накопленные изменения, происходящие в организме задолго до появления проблем с памятью.

Авторы считают, что анализ фотографий глаз может стать простым и недорогим способом раннего выявления людей из группы риска. Это позволит раньше рекомендовать изменения образа жизни и другие меры профилактики, способные замедлить развитие заболевания.

Ранее стало известно, что кетогенная диета защищает мозг от болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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