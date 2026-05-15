12:38, 15 мая 2026

Стала известна группа людей с повышенным риском развития рака

ECO2026: Набравшие большой вес после 30 лет люди чаще сталкиваются с раком
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Люди, которые сильнее всего набирают вес во взрослом возрасте, значительно чаще сталкиваются с некоторыми видами рака. К такому выводу пришли исследователи, представившие результаты работы на European Congress on Obesity 2026 (ECO2026).

Ученые проанализировали данные более 630 тысяч мужчин и женщин из Швеции. Исследователи отслеживали изменения массы тела с 17 до 60 лет и сопоставляли их с развитием онкологических заболеваний. Выяснилось, что у людей с наиболее выраженным набором веса риск так называемых «ожирение-ассоциированных» видов рака был на 43–46 процентов выше по сравнению с теми, кто набирал меньше всего.

Наиболее сильная связь наблюдалась для отдельных видов опухолей. У мужчин с самым высоким набором веса риск рака печени оказался выше в 2,7 раза, а риск рака пищевода — более чем в 2 раза. У женщин вероятность развития рака эндометрия увеличивалась почти в 4 раза. Также повышались риски рака почек, кишечника, поджелудочной железы и некоторых опухолей мозга.

Особенно опасным оказалось раннее развитие ожирения. Мужчины, столкнувшиеся с ожирением до 30 лет, имели пятикратный риск рака печени. У женщин раннее ожирение было связано с повышением риска рака эндометрия в 4,5 раза.

Авторы отмечают, что лишний вес может влиять на развитие опухолей через хроническое воспаление, гормональные изменения и нарушения обмена веществ.

Ранее ученые выяснили, что соединения из киноа способны подавлять развитие колоректального рака.

