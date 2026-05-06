У популярной крупы обнаружили противораковый эффект

F&F: Соединения из киноа способны подавлять развитие колоректального рака

Соединения, содержащиеся в оболочке киноа, способны подавлять развитие колоректального рака и одновременно активировать иммунную систему. К такому выводу пришли ученые в рамках исследования, опубликованного в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи изучили тритерпеноиды — природные вещества, содержащиеся в отрубях киноа. Эксперименты показали, что они эффективно подавляют рост опухолевых клеток как в лабораторных условиях, так и у животных, при этом не вызывая токсического воздействия на основные органы.

Выяснилось, что вещества из киноа запускают накопление активных форм кислорода внутри раковых клеток. Это нарушает работу митохондрий и приводит к их гибели. Одновременно соединения усиливали иммунный ответ: они помогали иммунным клеткам распознавать опухоль и активировали Т-лимфоциты, атакующие рак.

Авторы считают, что отруби киноа могут стать перспективным функциональным ингредиентом для профилактики и вспомогательной терапии колоректального рака.

Ранее ученые выяснили, что антоцианы из темной сладкой вишни замедляют рост рака молочной железы.