Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:49, 6 мая 2026Наука и техника

У популярной крупы обнаружили противораковый эффект

F&F: Соединения из киноа способны подавлять развитие колоректального рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sia-James / Shutterstock / Fotodom

Соединения, содержащиеся в оболочке киноа, способны подавлять развитие колоректального рака и одновременно активировать иммунную систему. К такому выводу пришли ученые в рамках исследования, опубликованного в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи изучили тритерпеноиды — природные вещества, содержащиеся в отрубях киноа. Эксперименты показали, что они эффективно подавляют рост опухолевых клеток как в лабораторных условиях, так и у животных, при этом не вызывая токсического воздействия на основные органы.

Выяснилось, что вещества из киноа запускают накопление активных форм кислорода внутри раковых клеток. Это нарушает работу митохондрий и приводит к их гибели. Одновременно соединения усиливали иммунный ответ: они помогали иммунным клеткам распознавать опухоль и активировали Т-лимфоциты, атакующие рак.

Авторы считают, что отруби киноа могут стать перспективным функциональным ингредиентом для профилактики и вспомогательной терапии колоректального рака.

Ранее ученые выяснили, что антоцианы из темной сладкой вишни замедляют рост рака молочной железы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посудомойщица вербовала российских кадетов в легион «Свобода России». Для этого она разработала педагогическую игру с поощрениями

    Синоптик рассказал о погоде на 9 Мая в Москве

    На Кипре заявили о «наложившем в штаны» из-за предупреждения России Зеленском

    У популярной крупы обнаружили противораковый эффект

    В эффективности предъявления справок от психиатра при покупке жилья усомнились

    Директриса организовала детский бойцовский клуб в школе и отделалась месяцем тюрьмы

    Китай выступил со срочным призывом к США и Ирану

    Водителям рекомендовали запастись бумажной копией одного документа

    Полковник МЧС получил срок из-за построенного подчиненными коттеджа

    Стало известно о срыве военных планов ЕС против России из-за США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok