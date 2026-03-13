Привычная ягода оказалась полезна против агрессивной формы рака

IJMS: Антоцианы из темной сладкой вишни замедляют рост рака молочной железы

Антоцианы из темной сладкой вишни могут замедлять рост трижды негативного рака молочной железы и снижать риск его распространения. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета A&M. Результаты опубликованы в International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Исследование было посвящено одной из самых агрессивных форм рака груди — трижды негативному раку молочной железы. Этот тип опухоли не имеет трех ключевых мишеней для стандартной терапии, поэтому хуже поддается лечению и чаще дает метастазы. В опытах на мышах экстракт вишни, богатый антоцианами, начинали давать еще до формирования опухоли. Такой подход заметно замедлял рост опухоли без признаков токсичности.

Самый выраженный эффект ученые увидели в отношении метастазов в легкие — одного из частых направлений распространения этого вида рака. У животных, получавших антоцианы, площадь легочных метастазов была значительно ниже, чем в контрольной группе и у мышей, получавших только доксорубицин. Кроме того, антоцианы снижали активность генов, связанных с метастазированием, устойчивостью к терапии, воспалением и выживанием опухолевых клеток.

Когда антоцианы сочетали с химиотерапией доксорубицином, противоопухолевый эффект проявлялся раньше, чем при использовании одного препарата, а животные лучше сохраняли массу тела.

Авторы подчеркивают, что речь пока идет о доклиническом исследовании, и вишня не может рассматриваться как замена лечению. Однако результаты показывают, что природные соединения могут стать перспективным дополнением к терапии агрессивных форм рака груди.

