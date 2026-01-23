Реклама

Наука и техника
00:31, 23 января 2026Наука и техника

Раскрыта новая польза привычной ягоды для жирового обмена в печени

Nutrients: Употребление вишни улучшает жировой обмен в печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Oleg Shvetsov / Shutterstock / Fotodom

Употребление вишни может улучшать жировой обмен в печени — но только в определенное время года. К такому выводу пришли ученые, изучившие, как сезонное потребление вишни влияет на липидный профиль организма. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте на лабораторных крысах исследователи смоделировали разные фотопериоды — зимний, промежуточный и летний — меняя продолжительность светового дня. Животные в течение семи недель получали стандартный рацион, дополненный либо местной, либо привозной вишней. Затем ученые проанализировали состав жирных кислот в печени и мышцах, а также изменения в активности генов и метаболитов, связанных с жировым обменом.

Оказалось, что употребление вишни в «летнем» фотопериоде — при длительном световом дне — приводило к снижению уровня насыщенных жиров в печени, прежде всего пальмитиновой кислоты, которая считается неблагоприятной для метаболического здоровья. При этом в другие сезоны такой эффект не наблюдался. Одновременно в мышцах снижалось содержание полиненасыщенных жирных кислот, что исследователи связывают с усилением их окисления и использованием в качестве источника энергии.

Авторы отмечают, что результаты указывают на важность хронопитания — согласования рациона с биологическими ритмами и временем года. По их словам, одни и те же продукты могут по-разному влиять на обмен веществ в зависимости от сезона, и вишня — наглядный пример такого эффекта.

Ранее ученые выяснили, что бразильская ягода жабутикаба может ослаблять последствия жирной диеты и улучшать обмен веществ.

    Обсудить
