Наука и техника
00:30, 21 января 2026Наука и техника

Экзотическая ягода оказалась союзником против ожирения и метаболических нарушений

F&F: Ягода жабутикаба ослабляет вред жирной еды и улучшает обмен веществ
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: RHJPhtotos / Shutterstock / Fotodom

Бразильская ягода жабутикаба может ослаблять последствия жирной диеты и улучшать обмен веществ. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные экспериментальных работ на животных, опубликованных в журнале Food & Function (F&F).

Ученые провели систематический обзор 21 исследования, посвященного влиянию жабутикабы (Plinia spp.) на ожирение и связанные с ним нарушения у животных, получавших пищу с высоким содержанием жиров. В экспериментах использовались порошок ягоды или экстракты из цельного плода и кожуры, особенно богатой антоцианами — растительными пигментами с выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Анализ показал, что добавление жабутикабы в рацион снижало набор массы тела и количество жировой ткани, улучшало чувствительность к инсулину и переносимость глюкозы, а также благоприятно влияло на липидный профиль крови. Одновременно уменьшались признаки воспаления и окислительного стресса в печени, жировой ткани, мышцах и кишечнике, а выраженность жировой дистрофии печени снижалась.

Отдельное внимание исследователи уделили кишечнику: жабутикаба укрепляла кишечный барьер, изменяла состав микробиоты и показатели кишечной среды, что может играть ключевую роль в метаболических эффектах. Авторы подчеркивают, что, несмотря на обнадеживающие результаты, все данные получены на животных моделях.

Ранее стало известно, что экстракт черники ослабляет повреждение печени от жареной пищи.

