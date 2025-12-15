Популярную лесную ягоду связали с защитой печени от вреда жареной пищи

Nutrients: Экстракт черники ослабляет повреждение печени от жареной пищи

Длительная диета с высоким содержанием конечных продуктов гликирования (AGEs) — веществ, которые активно образуются при запекании и жарке, — может ускорять развитие неалкогольного стеатогепатита (NASH). В статье, опубликованной в журнале Nutrients, исследователи показали, что экстракт черники ослабляет повреждение печени у крыс, которых 80 недель кормили рационом с повышенным уровнем пищевых AGEs.

Авторы сообщают, что добавление экстракта снижало накопление AGEs в крови и печени и сопровождалось улучшением показателей обмена глюкозы и чувствительности к инсулину. По данным гистологии и биомаркеров, с помощью экстракта черники у животных уменьшались признаки жирового перерождения печени, воспаления и фиброза, а также снижались ферменты повреждения печени по сравнению с группой с высоким AGEs без вмешательства.

Ключевым звеном исследователи считают кишечную микробиоту. Экстракт «перенастраивал» дисбиоз: увеличивал долю полезных бактерий и повышал уровни ацетата и пропионата. Параллельно в печени усиливалась активность рецептора GPR43 и подавлялись сигнальные пути воспаления.

Авторы подчеркивают, что речь идет о длительном эксперименте на крысах, поэтому результаты нельзя напрямую переносить на людей — необходимы клинические испытания, уточнение дозировок и проверка долгосрочной безопасности.

Ранее стало известно, что аминокислота L-цитруллин из арбуза помогает сосудам расслабляться и улучшает кровоток.