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14:57, 19 июня 2026Россия

Минобороны сообщило об атаке сотен дронов ВСУ на российские регионы

Минобороны: ПВО сбили 216 дронов ВСУ над Россией за шесть часов
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 216 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией за шесть часов. Об атаке украинских беспилотников сообщило Минобороны РФ в «Максе».

В военном ведомстве уточнили, что средства ПВО отражали атаку в период с 08:00 до 14:00 мск.

По данным Минобороны, российские военнослужащие уничтожили дроны ВСУ над 14 регионами, в том числе над Крымом, Московским регионом, Рязанской и Тульской областями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО перехватили 35 украинских беспилотников, которые летели в сторону столицы. Информации о возможных последствиях атаки глава города не привел.

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