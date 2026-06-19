Минобороны сообщило об атаке сотен дронов ВСУ на российские регионы

Минобороны: ПВО сбили 216 дронов ВСУ над Россией за шесть часов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 216 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией за шесть часов. Об атаке украинских беспилотников сообщило Минобороны РФ в «Максе».

В военном ведомстве уточнили, что средства ПВО отражали атаку в период с 08:00 до 14:00 мск.

По данным Минобороны, российские военнослужащие уничтожили дроны ВСУ над 14 регионами, в том числе над Крымом, Московским регионом, Рязанской и Тульской областями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО перехватили 35 украинских беспилотников, которые летели в сторону столицы. Информации о возможных последствиях атаки глава города не привел.