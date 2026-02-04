Реклама

«Сжечь заживо». В Красноярске восьмиклассница напала на школу и подожгла одноклассников. Что известно об атаке и пострадавших?

В школе Красноярска, где ученица напала с молотком, происходили скандалы
Фото: Виктория Мельникова / ТАСС

В Красноярске ученица восьмого класса устроила пожар в школе № 153 в Центральном районе города и напала на детей с молотком. Пятеро пострадавших были госпитализированы с ожогами и черепно-мозговыми травмами — один из учеников находится в тяжелом состоянии.

Школьница с огнем напала на детей в Красноярске

Нападение на учеников красноярской школы устроила 14-летняя восьмиклассница Влада: вначале она подожгла крышку унитаза в школьном туалете, а затем пропитала тряпку горючей жидкостью, подожгла и бросила ее в класс, где шел урок алгебры. По словам одной из свидетельниц, огонь моментально охватил стены, жалюзи и учеников, сидевших на первых партах.

Во время урока внезапно залетает Влада с огнем — и загораются первые парты

Ирина (имя изменено)свидетельница нападения

После этого Влада встала в дверях класса и стала бить молотком детей, которые пытались спастись от огня. На крики «Спасите, спасите!» в коридор выбежала учительница математики и увидела раненого школьника. Вскоре в здании включилась пожарная сигнализация и всех учеников эвакуировали.

Среди пострадавших пятеро детей: один ребенок получил 40 процентов ожогов тела, еще у двоих — ожоги 15 процентов тела. У других двоих учеников — черепно-мозговые травмы. Также пострадала учительница. Саму нападавшую задержали на месте преступления.

Напавшую на школу девочку травили за лишний вес

Знакомые Влады описывают ее как тихую и спокойную девочку, которую сверстники часто высмеивали за лишний вес. Владу дразнили и называли «хиккой» — человеком, замкнутым в себе и оторванным от внешнего мира, а также «нефором» — за внешний вид, отличающийся от общепринятого.

Другие школьники не хотели с ней общаться — это могло стать причиной нападения. Накануне Влада выложила предупреждение в чате своего класса со стикером горящего человека и подписью «сжечь заживо».

Также она устроила голосование в своем канале о том, кого ей первой «устранить» — учителя истории или учителя химии. В настоящее время ее аккаунт уже удален. Известно, что при нападении у Влады были порезаны руки. По одним данным, ее госпитализировали, по другим — увезли на допрос вместе с матерью.

Родители не знали о планах дочери устроить нападение на школу. Отец Влады рассказал, что его дочь — добрая и дружелюбная, занимается плаванием и рисованием, а также играет на гитаре. При этом старшая сестра девочки знала, что ее травили в школе за внешность и одежду, из-за чего она приходила домой в слезах. В последние два месяца перед нападением Влада стала отдаляться от родителей.

Атакованная школа попадала в скандалы

В настоящее время на месте ЧП в Красноярске работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже известно, что рамки металлоискателя в учебном заведении не работали, поэтому Влада смогла пронести туда молоток, спрятанный в рюкзаке.

Сама школа № 153 в 2026 году успела получить предостережение за игнорирование буллинга ученика от Министерства образования Красноярского края. Поводом стало видео, на котором второклассник избивал сверстника в присутствии педагога.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Также школа оказалась в центре крупного скандала в 2022 году после того, как в ее туалетах обнаружили камеры видеонаблюдения. Их убрали по требованию прокуратуры, но через два года ученики снова заметили камеры, на что администрация заявила, что это муляжи. Впрочем, и их позже все-таки убрали.

Известно, что в 2026 году на обеспечение безопасности в школе, где учится Влада, было направлено 14 миллионов рублей.

