Российская школьница устроила поджог и напала на сверстников с молотком на уроке алгебры

В Красноярске ученица школы №153 подожгла сверстников на уроке алгебры

В красноярской школе №153 восьмиклассница устроила поджог и напала на сверстников с молотком на уроке алгебры. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, школьница бросила бутылку с горючей жидкостью в учительницу алгебры.

Очевидцы рассказали, что класс быстро загорелся, пламя быстро перешло на спины двоих учеников. Один из школьников рассказал, что как только все загорелось, он убежал в конец класса. Потом, по его словам, рядом с ним оказался одноклассник с горящей спиной. Он оттолкнул его, перепрыгнул через пламя, резко выбежал, забрал телефон и крикнул остальным, чтобы все убегали.

Ранее, по словам другого очевидца, стало известно, что огонь разошелся по партам и сидевшим за ними ученикам. Устроившая поджог девочка нападала с молотком на тех, кто пытался спастись, на выходе из класса.