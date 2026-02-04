Очевидец рассказал о нападении российской школьницы с бензином и молотком на сверстников

Поджегшая учеников в школе № 153 в Красноярске девочка била детей молотком

Поджегшая учеников в школе № 153 в Красноярске восьмиклассница била детей молотком. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным правоохранителей, школьница швырнула в класс горящую тряпку.

Очевидец нападения рассказал, что огонь быстро разошелся по партам и сидевшим за ними ученикам, а устроившая поджог девочка нападала с молотком на выходе из класса на тех, кто пытался спастись.

Ранее сообщалось, что в красноярской школе № 153 14-летняя школьница сначала подожгла крышку унитаза в туалете, а потом зашла в класс и облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком по голове.

Кроме того, перед нападением восьмиклассница анонсировала поджог в школьном чате и устроила опрос, на кого напасть. Отмечается, что никто из участников чата не придал этому значение.