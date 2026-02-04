Реклама

Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:15, 4 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности поджога российской школьницей сверстников

В красноярской школе ученица зашла в класс и облила одноклассников бензином
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Раскрыты подробности поджога ученицей восьмого класса сверстников в красноярской школе № 153 . Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 14-летняя школьница сначала подожгла крышку унитаза в туалете, а потом зашла в класс и облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком по голове.

Сейчас ученики школы эвакуированы на улицу.

Кроме того, по информации Telegram-канала Mash, перед нападением девочка анонсировала поджог в школьном чате и устроила опрос, на кого напасть. Отмечается, что никто из участников чата не придал этому значения.

Во время нападения у нее были порезаны руки — ее госпитализировали.

По словам ее одноклассников, устроившая поджог школьница тихая и необщительная.

Ранее сообщалось, что девочка из восьмого класса принесла в туалет бутылку с бензином, после чего облила им одноклассника и подожгла. После досмотра у нее в рюкзаке был обнаружен молоток.

