Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:00, 4 февраля 2026Силовые структуры

Российская школьница облила бензином и подожгла одноклассника

В Красноярске задержали школьницу, поджегшую одноклассника
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярске задержали школьницу, поджегшую одноклассника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, происшествие произошло в школе № 153. Девочка из восьмого класса принесла в туалет бутылку с бензином, после чего облила им одноклассника и подожгла. После досмотра у нее в рюкзаке был обнаружен молоток.

Сотрудники школы потушили пострадавшего и передали медикам. У мальчика ожоги спины, лица и конечностей второй и третьей степени. Его жизни ничто не угрожает.

Нападавшая девочка задержана.

Ранее сообщалось, что российского школьника доставили в полицию из-за угроз в соцсетях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия пойдет на Днепропетровск». Военблогер назвал самые перспективные направления для наступления Российской армии

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Кремль отреагировал на слова Макрона о подготовке разговора с Путиным

    Российская школьница устроила поджог и напала на сверстников с молотком во время алгебры

    Боец СВО запрыгнул на горящую бронированную машину и успел спасти боекомплект до взрыва

    Запасы дальнобойных ракет у ВСУ оценили

    Бывший возлюбленный Кайли Дженнер съязвил на тему ее груди в новой песне

    Российский артиллерист назвал одно из самых смертоносных орудий в зоне СВО

    «Роскосмос» объявил о старте отбора в отряд космонавтов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok