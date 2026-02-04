Российская школьница облила бензином и подожгла одноклассника

В Красноярске задержали школьницу, поджегшую одноклассника

В Красноярске задержали школьницу, поджегшую одноклассника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, происшествие произошло в школе № 153. Девочка из восьмого класса принесла в туалет бутылку с бензином, после чего облила им одноклассника и подожгла. После досмотра у нее в рюкзаке был обнаружен молоток.

Сотрудники школы потушили пострадавшего и передали медикам. У мальчика ожоги спины, лица и конечностей второй и третьей степени. Его жизни ничто не угрожает.

Нападавшая девочка задержана.

