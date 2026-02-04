Российского школьника доставили в полицию после угроз в соцсетях

РИА Новости: Московского школьника, угрожавшего в соцсетях, доставили в полицию

В Москве школьника, угрожавшего в закрытой группе в соцсетях, доставили в полицию в сопровождении родителей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора учебного заведения Максима Баландина.

По его словам, в прошедшие выходные администрация школы получила информацию об угрозах в закрытых чатах в соцсетях, о чем сообщила в полицию. В понедельник, 2 февраля, стражи порядка пришли в учебное заведение и доставили школьника в отдел. Также материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

«Любые угрозы, высказывания или действия, связанные с насилием и агрессией, являются абсолютно недопустимыми и неприемлемыми. Подобное поведение представляет серьезную опасность, нарушает нормы закона и требует незамедлительной реакции со стороны всех ответственных структур», — подчеркнули в администрации школы.

Ранее сообщалось, что в Лобне Московской области школу эвакуировали из-за угрозы минирования. Учебное заведение обследовали сотрудники полиции и кинологи.