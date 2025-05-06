Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:27, 6 мая 2025Россия

Под Москвой школу эвакуировали из-за угрозы минирования

В подмосковной Лобне из-за сообщения о минировании эвакуировали школу №10
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Лобне Московской области школу №10 эвакуировали из-за угрозы минирования. Об этом сообщили в областном министерстве образования, передает ТАСС.

«На электронную почту школы пришло сообщение с угрозой о минировании. Директор сообщил в 112. По состоянию на 09:40 школу обследуют сотрудники полиции и кинологи на предмет взрывчатых веществ и взрывных устройств», — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что из образовательного учреждения эвакуировали детей и сотрудников. Других данных о ситуации там не привели.

В марте в подмосковной Истре массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании. Из 17 школ российского города эвакуировали 12, ни одно сообщение об угрозе не подтвердилось.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потеряли людей и технику». Военкор перечислил три варианта развития событий в Курской области после попытки прорыва ВСУ

    Силовики провели обыски у участников «Русской общины» после смерти мужчины

    Данные об увеличении числа жертв взрыва газа в Москве опровергли

    С переименованием Волгограда решили не спешить

    Бывший иностранный тренер «Спартака» заявил о готовности снова работать в России

    Борющийся с раком четвертой стадии телеведущий заявил об отсутствии лечения

    Найден тайный способ быстро перезагрузить Windows

    Российский военный рассказал о провокационных уловках ВСУ в курском приграничье

    Российский военный показал на видео курское приграничье после боев с ВСУ

    Сабрина Карпентер без штанов посетила Met Gala

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости