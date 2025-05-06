Под Москвой школу эвакуировали из-за угрозы минирования

В подмосковной Лобне из-за сообщения о минировании эвакуировали школу №10

В Лобне Московской области школу №10 эвакуировали из-за угрозы минирования. Об этом сообщили в областном министерстве образования, передает ТАСС.

«На электронную почту школы пришло сообщение с угрозой о минировании. Директор сообщил в 112. По состоянию на 09:40 школу обследуют сотрудники полиции и кинологи на предмет взрывчатых веществ и взрывных устройств», — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что из образовательного учреждения эвакуировали детей и сотрудников. Других данных о ситуации там не привели.

В марте в подмосковной Истре массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании. Из 17 школ российского города эвакуировали 12, ни одно сообщение об угрозе не подтвердилось.