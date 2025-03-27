Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 27 марта 2025Россия

Под Москвой массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

В Истре массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: истра.рф

В подмосковной Истре массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании. Об этом сообщили в министерстве образования Московской области, передает ТАСС.

Из 17 школ российского города эвакуировали 12. По последним данным, пять школ уже проверили кинологи — они возобновили работу. Еще семь образовательных организаций продолжают обследовать — учебный процесс в них приостановлен, детей отпустили домой.

«Произошла массовая атака с сообщениями и звонками о минировании школ», — прокомментировали ситуацию в министерстве.

После эвакуации учебных заведений в Истре во всех школах Московской области усилили контрольно-пропускной режим, заверили в минобразования региона.

Ранее сообщалось, что в двух школах Уфы после сообщений о минировании началась давка. Произошедшее попало на видео.

    Обсудить
    Последние новости

    Все пишут, что Ariston — первая западная компания, которая возвращается в Россию. Правда ли это?

    Преемница Винер покинула пост вице-президента Федерации гимнастики

    Находившегося в розыске сына советского спортивного комментатора нашли спустя годы

    Раскрыт секрет снижения риска развития рака

    Заседание Рады сорвали после оглашения деталей ресурсной сделки с США

    В России школьница дважды сбросила кота с восьмого этажа, добила палкой и попала на видео

    Рябков раскрыл реакцию США на предложение снять санкции с России

    Аллергиков предостерегли от употребления нескольких продуктов весной

    Бойцы ВСУ расправились с мужчиной под Суджей и отдали его тело свиньям

    Россиянка отправила на СВО троих близких и осталась без мужа и сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше