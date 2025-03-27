Под Москвой массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

В Истре массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

В подмосковной Истре массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании. Об этом сообщили в министерстве образования Московской области, передает ТАСС.

Из 17 школ российского города эвакуировали 12. По последним данным, пять школ уже проверили кинологи — они возобновили работу. Еще семь образовательных организаций продолжают обследовать — учебный процесс в них приостановлен, детей отпустили домой.

«Произошла массовая атака с сообщениями и звонками о минировании школ», — прокомментировали ситуацию в министерстве.

После эвакуации учебных заведений в Истре во всех школах Московской области усилили контрольно-пропускной режим, заверили в минобразования региона.

Ранее сообщалось, что в двух школах Уфы после сообщений о минировании началась давка. Произошедшее попало на видео.