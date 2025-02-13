В двух школах российского города после сообщений о минировании началась давка

В двух школах Уфы после сообщений о минировании началась давка

В двух школах Уфы после сообщений о минировании началась давка во время эвакуации детей. Об этом, публикуя кадры из одного из образовательных учреждений, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, сообщения о минировании поступили в гимназию №1 и в школу №41. Там начали эвакуировать детей — они в панике спускаются к раздевалкам неорганизованной толпой.

Возле зданий школ уже работают сотрудники экстренных служб. Подробности о ситуации выясняются. На опубликованных кадрах видна толпа детей, которые громко кричат и пытаются покинуть здание школы.

В январе в Воронеже ученики школы №103 попали в давку из-за ошибки охранника, вышедшего первый день на работу. Некоторые ученики младших классов не могли удержаться на ногах и падали.