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16:34, 10 января 2025Россия

Десятки детей оказались в давке на выходе из российской школы из-за ошибки охранника

В Воронеже дети попали в давку на выходе из школы из-за закрытой двери
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Воронеже ученики школы № 103 попали в давку из-за ошибки охранника, вышедшего первый день на работу. Об этом сообщила Baza в Telegram со ссылкой на сотрудников учебного заведения.

На снятых очевидцами кадрах видно, что возле стеклянных дверей на входе в здание зажаты десятки детей, которые вынуждены по одному протискиваться в единственный открытый проем шириной не больше метра. В этом им помогают взрослые. Автор ролика рассказала, что столпотворение началось после того, как всех детей отпустили с занятий в 11 утра.

По информации издания, некоторые ученики младших классов не могли удержаться на ногах и падали. Ситуацию удалось исправить одному из родителей, встречавших своего ребенка. Мужчина силой открыл вторую дверь, чтобы школьники смогли покинуть здание.

Со слов сотрудников школы, давка образовалась из-за нового охранника, который только 10 января прошел инструктаж и сразу заступил на смену. Они утверждают, что мужчина не разобрался, как открыть вторую дверь.

В свою очередь, Shot со ссылкой на администрацию школы сообщил, что пострадавших в давке нет.

Ранее, в ноябре 2024 года, похожий случай произошел в Краснодаре. Там давка образовалась у раздевалки школы № 102. В результате несколько детей пострадали. На кадрах с моментом происшествия видно, как учащиеся пытаются прорваться к своим вещам, некоторые из них начинают паниковать и плакать.

ЖЗЛ
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