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16:14, 6 ноября 2024Россия

Давка у раздевалки в российской школе попала на видео

В Краснодаре в школе у раздевалки образовалась давка, несколько детей пострадали
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В школе №102 в Краснодаре у раздевалки образовалась давка, несколько детей пострадали. Столпотворение попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном ролике видно, как российские учащиеся пытаются прорваться к своим вещам. Некоторые в толпе начинают паниковать и плакать.

Родители школьников пояснили, что в день инцидента с занятий отпустили сразу 14 классов. Гардеробщица не справилась с таким наплывом желающих. Охранники учебного заведения никак не помогали разрешить ситуацию.

У части детей выявили травмы, другие отделались порванными вещами и разбитыми телефонами. Руководство краснодарской школы заявило, что взрослые нагнетают и ничего подобного в стенах учреждения не было.

В истории уже начали разбираться представители местной прокуратуры.

Ранее давка в очереди в гардероб произошла в школе №75 в Ростове-на-Дону.

ЖЗЛ
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