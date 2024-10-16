Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 16 октября 2024Россия

Давка с пострадавшими учениками в переполненной российской школе попала на видео

Ученики пострадали в давке в переполненной школе Ростова-на-Дону

В школе №75 в Ростове-на-Дону произошла давка в очереди в гардероб. Соответствующее видео с происшествием опубликовал Telegram-канал Don Mash.

По словам школьников, после уроков дети толпой отправились забирать верхнюю одежду. В один момент кто-то закричал, после чего некоторые ученики испугались, началась паника и давка.

По данным канала, в переполненной школе учится больше шести тысяч детей. Ситуацию взяла на контроль прокуратура. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) сообщает о пострадавших при происшествии учениках.

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах девятилетний мальчик поджег школу № 62 и сбежал. Момент возгорания попал на видео. На кадрах видно, как вверх повалил черный дым.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска почти закрыли крышку котла для ВСУ в Курской области

      Сбер запустил сбор средств на оплату проезда для волонтеров детдомов

      Костин спрогнозировал ключевую ставку Банка России

      Трактор при уборке снега повредил премиальный лайнер в российском аэропорту

      Генсек НАТО призвал членов альянса увеличить расходы на оборону

      Водружение флага среди разрушенных домов взятого Россией под контроль села попало на видео

      Бывшая жена рассказала подробности о поисках дрейфовавшего в Охотском море россиянина

      В Кремле высказались о сокращении Францией помощи Украине

      В Кремле назвали встречу Путина с кабмином волнующей для россиян

      Премьер Грузии описал «тяжелейшую реальность» для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше