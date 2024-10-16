Давка с пострадавшими учениками в переполненной российской школе попала на видео

Ученики пострадали в давке в переполненной школе Ростова-на-Дону

В школе №75 в Ростове-на-Дону произошла давка в очереди в гардероб. Соответствующее видео с происшествием опубликовал Telegram-канал Don Mash.

По словам школьников, после уроков дети толпой отправились забирать верхнюю одежду. В один момент кто-то закричал, после чего некоторые ученики испугались, началась паника и давка.

По данным канала, в переполненной школе учится больше шести тысяч детей. Ситуацию взяла на контроль прокуратура. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) сообщает о пострадавших при происшествии учениках.

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах девятилетний мальчик поджег школу № 62 и сбежал. Момент возгорания попал на видео. На кадрах видно, как вверх повалил черный дым.