Стало известно о поджоге школы в российском городе

Mash: в Набережных Челнах третьеклассник поджег школу и сбежал

В Набережных Челнах девятилетний мальчик поджег школу № 62 и сбежал. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

Как стало известно каналу, третьеклассник вышел с уроков, достал спички и поджег образовательное учреждение, после чего покинул место происшествия. В результате загорелась обшивка здания. Момент пожара попал на видео. На кадрах видно, как вверх повалил густой черный дым.

Пожарных на место вызвали рабочие со строительной площадки, которая находится недалеко от школы. Канал утверждает, что возгорание успели потушить до приезда спасателей. Обошлось без пострадавших. Эвакуацию не проводили.

Ранее в Краснодарском крае произошел пожар в строящейся школе. Сообщалось, что никто не пострадал.