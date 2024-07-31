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19:52, 31 июля 2024Россия

Мощный пожар в строящейся российской школе попал на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар в строящейся школе в Краснодарском крае

Очевидцы сняли на видео мощный пожар в строящейся школе в станице Тбилисская в Краснодарском крае. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видна охваченная огнем кровля здания, вверх поднимается черный столб дыма. Затем можно заметить струи воды из пожарных стволов.

На месте работают 17 пожарных. Пострадавших на данный момент нет. Охваченная огнем площадь неизвестна. Kub Mas отмечает, что школу по плану должны были сдать еще полгода назад.

Ранее стало известно, что на выезде из подмосковного Талдома загорелось предприятие по производству моторных масел. На кадрах можно увидеть огромный столб дыма, поднимающийся от места происшествия.

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      Никита Абрамов
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