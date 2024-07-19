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16:27, 19 июля 2024Россия

Мощный пожар на российском заводе по производству масел попал на видео

Под Талдомом загорелось предприятие по производству масел и попало на видео

На выезде из подмосковного Талдома загорелось предприятие по производству моторных масел. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах можно увидеть огромный столб дыма, поднимающийся от места происшествия. Площадь пожара пока уточняется, добавили авторы поста.

Информации о пострадавших, а также о повреждениях на данный момент нет.

Ранее стало известно, что на территории входящего в список предприятий военно-промышленного комплекса завода «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар. На выложенных кадрах видно, как над территорией предприятия поднимаются мощные клубы серого дыма.

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      Никита Абрамов
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