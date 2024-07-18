Мощный пожар вспыхнул на территории российского оборонного завода

Пожар вспыхнул на территории оборонного завода «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге

Пожар вспыхнул на территории входящего в список предприятий военно-промышленного комплекса завода «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По сообщению портала, возгорание возникло на территории пустого цеха. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. На выложенных кадрах видно, как над территорией предприятия поднимаются мощные клубы серого дыма.

При этом в пресс-службе самого предприятия заявили, что площадь возгорания составляла менее 200 квадратных метров, и пожар уже ликвидирован. «При проведении демонтажных работ на территории старых складских помещений произошло возгорание (...) Завод продолжает производственный процесс в штатном режиме», — приводит портал E1.RU заявление представителей предприятия.

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