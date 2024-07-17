Пожар в здании Центра цифровизации образования в Москве попал на видео

Shot опубликовал видео с пожаром в Центре цифровизации образования в Москве

В Москве на Пресненском Валу загорелось здание Центра цифровизации образования. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившихся кадрах виден столб черного дыма, поднимающийся от здания. На данный момент к месту ЧП выдвинулись сотрудники экстренных служб.

Информации о пострадавших, а также о причинах ЧП и площади возгорания, на данный момент нет.

В этот же день очевидцы сняли на видео пожар в Омске, разгоревшийся в одном из многоэтажных жилых домов. На кадрах видно, что огнем охвачено несколько этажей кирпичного многоквартирного дома. Пламя вырывается сразу с нескольких балконов.