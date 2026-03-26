В СК раскрыли новые подробности нападения ученика на школу

В Челябинске следователи возбудили дело после нападения на школу № 32

В Челябинске следователи возбудили уголовное дело после нападения ученика на школу № 32. Об этом «Ленте.ру» рассказала помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России по взаимодействию со СМИ Мария Плеханова.

Дело возбудили по четырем статьям, среди которых 30, 105 («покушение на убийство») и 293 УК РФ («халатность») УК РФ.

По версии следствия, утром 26 марта 15-летний ученик выстрелил из предмета, схожего с ракетницей, в область лица сверстницы. Потом он попытался скрыться, но получил травмы. Сейчас и нападавший, и пострадавшая находятся в больнице.

Прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту произошедшего, заявили «Ленте.ру» в ведомстве.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в школе Челябинска девятиклассник принес с собой арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет.