09:46, 26 марта 2026

В СК раскрыли новые подробности нападения ученика на школу

Варвара Митина (редактор)
СюжетСтрельба в Челябинске

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Челябинске следователи возбудили уголовное дело после нападения ученика на школу № 32. Об этом «Ленте.ру» рассказала помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России по взаимодействию со СМИ Мария Плеханова.

Дело возбудили по четырем статьям, среди которых 30, 105 («покушение на убийство») и 293 УК РФ («халатность») УК РФ.

По версии следствия, утром 26 марта 15-летний ученик выстрелил из предмета, схожего с ракетницей, в область лица сверстницы. Потом он попытался скрыться, но получил травмы. Сейчас и нападавший, и пострадавшая находятся в больнице.

Прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту произошедшего, заявили «Ленте.ру» в ведомстве.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в школе Челябинска девятиклассник принес с собой арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет.

    Последние новости

    В Челябинске девятиклассник пронес в школу арбалет и напал на педагога и одноклассницу. Что известно?

    В Латвии выдвинули требование Украине из-за упавшего дрона

    Американцы высказались о длительности войны в Иране

    Трамп пожаловался соратникам на отвлекающий фактор в виде Ирана

    Россияне отказались от отдыха за границей в пользу родной страны

    Корреспондента РЕН ТВ избили в российском городе во время редакционного задания

    Россиян предупредили о наказании за общение в домовых чатах

    57-летняя Светлана Бондарчук показала фото в бикини и раскрыла рост и вес

    Москвичам назвали время возвращения холодов

    Россиянин поставил на матч КХЛ и лишился нескольких миллионов рублей

    Все новости
