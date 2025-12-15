Подросток напал на учительницу в школе Петербурга. Она отвернулась от ученика и получила три удара ножом в спину

В Петербурге подросток напал на учителя с ножом из-за плохой оценки

В Санкт-Петербурге подросток напал на учителя с ножом, после чего ранил себя. Пострадавшей оказалась 29-летняя учительница математики. Также могли пострадать еще двое учеников.

Инцидент произошел в школе №191 утром в понедельник, 15 декабря. Обстановку около учебного заведения после произошедшего сняли на видео. На кадрах видно здание школы и главный вход в нее, рядом с которым стоят несколько машин скорой помощи.

После нападения на учительницу других учащихся собрали в спортивном зале. Таким образом их изолировали от подростка с ножом. Спасающиеся после нападения ученика с ножом в школе дети также попали на видео, которое снял один из школьников. На кадрах видно, как дети сидят на полу в спортзале. Через некоторое время ученики вернулись к занятиям.

Детей заперли в спортзале питерской школы №191. Кадр: Telegram-канал SHOT

Раскрыты подробности нападения

Причиной нападения школьника с ножом на учительницу могло быть нежелание подростка ходить на дополнительные занятия по математике, на которые его записала мама, работающая учителем в этой же школе. Как оказалось, у юноши были проблемы с математикой. Несмотря на это, его называли гордостью школы за успехи в учебе и спорте.

Картину нападения подростка на учительницу в петербургской школе удалось восстановить. Юноша по договоренности с учительницей пришел в класс раньше, к 07:10, чтобы исправить оценку за контрольную работу. Когда учительница повернулась к школьнику спиной, он ударил ее ножом в спину, затем ранил себя. Попытку суицида предотвратили сотрудники полиции. По данным Следственного комитета (СК), женщина получила не менее трех ударов ножом.

По данным следствия, 15 декабря ученик общеобразовательной школы, расположенной на улице Белорусской, не менее трех раз ударил ножом учительницу Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу

В результате произошедшего обоих госпитализировали. После нападения СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Подросток пронес нож в школу через рамки металлодетектора

Нож, с которым напали на учительницу математики, подросток взял дома на кухне. В школе, где произошло нападение, были установлены рамки металлодетектора. По предварительной информации, они сработали на принесенный юношей нож, но ученика никто не остановил, охранники не стали проверять его сумку. Другие учащиеся заявили, что тоже иногда приносили на уроки ножи.

Администрация учебного заведения потратила около 30 миллионов рублей на безопасность. Круглосуточная охрана обходилась почти в 13 миллионов ежегодно. Еще 15 миллионов было выделено на тревожные кнопки и реагирование с выездом Росгвардии.

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Родители объяснили поведение подростка

Семья напавшего школьника переехала в Петербург из Тверской области в 2020 году. По словам одноклассников, парень хорошо учился, но друзей у него не было, он мало с кем общался, другие дети считали его маменькиным сынком.

Мать школьника, совершившего нападение, списала произошедшее на подростковый возраст и моральное напряжение, пишет 78.ru. Как оказалось, накануне родительница забрала у него телефон в качестве наказания — это могло еще сильнее подкосить его психологическое состояние. При этом мать заверила, что сама учительница не вызывала у него никакого раздражения и неприязни.

Отец, который около двух лет живет отдельно, также побеседовал с корреспондентом издания. Он рассказал, что периодически общается с сыном. По его словам, ребенок любит шахматы, шашки и футбол.