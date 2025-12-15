Восстановлена картина нападения ученика с ножом в российской школе

Школьник, напавший с ножом на учительницу в Петербурге, ранил себя

Восстановлена картина нападения восьмиклассника с ножом на учительницу математики в школе № 191 в Петербурге. По данным Telegram-канала Shot, мальчик взял из дома нож, на входе в школу его не проверили.

Он по договоренности с учительницей пришел в класс раньше — к 07:10, чтобы исправить оценку за контрольную работу. Когда учительница повернулась к школьнику спиной, он ударил ее ножом в спину, затем ранил себя. Обоих госпитализировали.

Также сообщалось, что ранения могли получить еще двое детей. Учеников после нападения изолировали в спортзале школы. Ранее стало известно, что мать напавшего также работает педагогом в этой школе — она преподает историю. Она попросила коллегу позаниматься с сыном, так как у него были проблемы с математикой.

Семья напавшего школьника переехала в Петербург из Тверской области в 2020 году.

О происшествии в петербургской школе № 191 стало известно ранее 15 декабря. Очевидцы опубликовали видео с ситуацией вокруг учебного заведения.