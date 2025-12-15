Реклама

Силовые структуры
12:06, 15 декабря 2025Силовые структуры

Полиция раскрыла подробности нападения российского школьника с ножом на учительницу

В Петербурге ученик ранил учительницу и хотел покончить с собой, возбуждено дело
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге девятиклассник ранил ножом 29-летнюю учительницу и пытался покончить с собой. Подтвердили информацию «Ленте.ру» в УМВД по городу и Ленинградской области.

Попытку суицида предотвратили сотрудники полиции, отметили в ведомстве. Пострадавшая учительница госпитализирована.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в понедельник, 15 декабря, в 07:09. Предварительно причиной нападения стала плохая оценка. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, а также следственные органы.

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили «Ленте.ру», что возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Ранее на видео попала обстановка вокруг школы, в которой произошло нападение на учительницу.

