Первые минуты в классе после нападения российского подростка с арбалетом попали на видео

Ученики сняли на видео первые минуты после нападения подростка с арбалетом в челябинской школе. Запись публикует Baza.

На кадрах видны капли крови на полу под партами.

По предварительным данным, 15-летний школьник во время урока зашел в класс и выстрелил в учительницу, но попал в одноклассницу. Она госпитализирована.

Также в больницу увезли самого напавшего, так как он пытался скрыться и выпрыгнул из окна четвертого этажа. У него переломы ног.

ЧП произошло в школе № 32 Челябинска утром 26 марта. Во время урока 15-летний ученик с арбалетом, газовым баллончиком и сигнальным пистолетом забежал в класс. Он распылил газ, выстрелил в учителя, затем паспылил перцовый баллончик в педагогов в коридоре. У них химические ожоги глаз и лица.

