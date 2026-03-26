09:51, 26 марта 2026

Первые минуты в классе после нападения российского подростка с арбалетом попали на видео

Ученики сняли на видео ситуацию в классе после нападения в школе Челябинска
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Ученики сняли на видео первые минуты после нападения подростка с арбалетом в челябинской школе. Запись публикует Baza.

На кадрах видны капли крови на полу под партами.

По предварительным данным, 15-летний школьник во время урока зашел в класс и выстрелил в учительницу, но попал в одноклассницу. Она госпитализирована.

Также в больницу увезли самого напавшего, так как он пытался скрыться и выпрыгнул из окна четвертого этажа. У него переломы ног.

ЧП произошло в школе № 32 Челябинска утром 26 марта. Во время урока 15-летний ученик с арбалетом, газовым баллончиком и сигнальным пистолетом забежал в класс. Он распылил газ, выстрелил в учителя, затем паспылил перцовый баллончик в педагогов в коридоре. У них химические ожоги глаз и лица.

    Последние новости

    В Челябинске девятиклассник пронес в школу арбалет и напал на педагога и одноклассницу. Что известно?

    Корреспондента РЕН ТВ избили в российском городе во время редакционного задания

    Россиян предупредили о наказании за общение в домовых чатах

    57-летняя Светлана Бондарчук показала фото в бикини и раскрыла рост и вес

    Москвичам назвали время возвращения холодов

    Россиянин поставил на матч КХЛ и лишился нескольких миллионов рублей

    В центре Москвы временно перекрыли движение

    Опровергнут самый популярный миф о продолжительности сна

    Российского министра ночью увезли из дома

    Газманов рассказал об обиде на Киркорова

    Все новости
