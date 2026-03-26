09:37, 26 марта 2026

Появились первые данные о пострадавших после нападения подростка с арбалетом на школу

Подросток после нападения на школу в Челябинске выпрыгнул из окна и сломал ноги
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Подросток после нападения на школу № 32 в Челябинске выпрыгнул из окна четвертого этажа и сломал ноги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Во время урока 15-летний ученик с арбалетом, газовым баллончиком и сигнальным пистолетом забежал в класс. Он распылил газ, выстрелил в учителя из арбалета, но стрела ранила одноклассницу. Затем мальчик распылил перцовый баллончик в педагогов в коридоре и выпрыгнул из окна.

Девочка получила ранение в голову, ее госпитализировали с резаной травмой. По данным правительства Челябинской области, напавший выстрелил в нее из сигнального пистолета.

Среди пострадавших еще трое учителей с химическими ожогами глаз и лица.

Инцидент произошел в школе № 32 Челябинска утром 26 марта.

