Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:40, 7 апреля 2026Силовые структуры

Раскрыт мотив нападения школьника с ножом на учительницу

Baza: Школьник напал на учительницу с ножом из-за недопуска к экзамену
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Раскрыт мотив нападения 17-летнего ученика с ножом на учительницу около входа в школу в Пермском крае. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, педагог не допустила его к экзамену по одному из предметов. Из-за этого он набросился на женщину и нанес несколько ударов в шею, спину и живот. Также выяснилось, что второгодник был спортсменом и занимался боксом.

Ранее сообщалось, что у подростка были проблемы с успеваемостью. Он несколько раз оставался на второй год.

О нападении школьника с ножом на женщину возле школы в Добрянке Пермского края стало известно утром 7 апреля. Учительницу экстренно госпитализировали, из столицы региона вылетела бригада санитарной авиации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok