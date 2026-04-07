08:16, 7 апреля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности о напавшем на учителя в Прикамье школьнике

Напавший на учителя в Прикамье подросток состоит на учете в полиции
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online Credit / Global Look Press

17-летний подросток, напавший на учителя возле школы № 5 в городе Добрянке Пермского края, состоит на учете в полиции. Об этом сообщил глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов в соцсети «ВКонтакте».

По его информации, подросток несколько раз оставался на повторное обучение в школе. В момент нападения он числился в девятом классе.

Несмотря на ЧП, учебный процесс решили не приостанавливать, смены будут учиться по обычному графику. По заверению Антонова, сейчас школьникам ничего не угрожает.

О нападении школьника с ножом на женщину возле школы стало известно утром 7 апреля. Учительницу экстренно госпитализировали, из столицы региона вылетела бригада санитарной авиации.

